Będzie nowy film od autorki "50 twarzy Greya". Ekranizują "Mistera"

E. L James i Universal znowu będą współpracować. Powstanie film na podstawie nowego erotyku autorki "50 twarzy Greya". Za jakiś czas na ekranach kin zobaczymy "Mistera". Kto zagra polską sprzątaczkę?

"Mister" w księgarniach pojawił się w 2019 r. Nie trzeba było długo czekać, by padła decyzja o ekranizacji. "Variety" donosi, że E. L James dogadała się już w Universal Pictures, by razem pracować nad nowym filmem. Z doniesień dziennikarzy wynika, że o prawa do "Mistera" toczyła się zażarta walka.