Będzie Oscar, zarobi miliony? Polacy już oszaleli na jego punkcie

Dystrybutor filmu poinformował, że międzynarodowy agent sprzedaży New Europe Film Sales sprzedał "Chłopów" do ponad 50 krajów, m.in. Francji, Beneluksu, Niemiec, Korei Południowej, Skandynawii, Włoszech i Hiszpanii. Film będzie miał także kinową dystrybucję w Chinach, co jest rzadkością dla filmów wyprodukowanych poza tym krajem. W Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Australii dystrybutorem został Sony Pictures Classic, w Wielkiej Brytanii Vertigo Releasing - uznane i ważne firmy w kinowej branży.