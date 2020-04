"W starym streamie": szczęśliwa ósemka 2017 r. Filmy, które możesz obejrzeć w domu

Oscar za najlepszy film i reżyserię oraz nominacja za scenariusz dla meksykańskiego filmowca (ale hollywoodzkiej produkcji) były kolejnymi dowodami na to, że Akademia Filmowa coraz bardziej otwiera się na świat i mentalnie szykuje się do podjęcia historycznej decyzji, jaką było wyróżnienie główną nagrodą nieanglojęzycznej, koreańskiej produkcji "Parasite". Akademia nagradzając del Toro, pozbyła się też uprzedzeń w stosunku do filmowców, którzy nie unikają produkcji dla mas.

"Piękna i Bestia" – do obejrzenia w CHILI TV, RAKUTEN TV oraz iTunes i HBO GO

Z filmu można sobie kpić, ale "Szybcy i wściekli 8" stali się szóstym filmem w historii, który na tzw. rynku zewnętrznym (poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą) zarobił ponad miliard dol. I tylko stosunkowo mała (w porównaniu do poprzednich części) frekwencja w Ameryce stanęła produkcji na drodze do tytułu najpopularniejszej produkcji 2017 r. na całym świecie.

"To" – do obejrzenia w CHILI TV, RAKUTEN TV oraz iTunes

Niestety, w ostatnich 20 latach poziom ekranizacji powieści Stephena Kinga znacznie się obniżył. Tylko nieliczne z nich trafiały do kin, większość taśmowo produkowana była na potrzeby telewizji lub rodzących się platform streamingowych. Prestiż wciąż bestsellerowego pisarza w świecie filmu udało się odbudować dopiero za sprawą horroru "To", który zdaniem recenzentów najwierniej ze wszystkich adaptacji prozy mistrza oddaje klimat i ducha jego książek.

"Listy do M. 3" – do obejrzenia na PLAYER.PL oraz w PLAY NOW GO i nc+ GO