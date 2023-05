Ben Affleck i Jennifer Lopez dyskutują przed obiektywami. Kolejna "afera"?

W styczniu br., na premierze "Wystrzałowego wesela", kamera zarejestrowała Afflecka z pełną szklanką w dłoni. W pewnym momencie podeszła do niego żona, wypiła łyk napoju, a aktor zaczął coś do niej mówić. Fani snuli domysły, że Lopez testowała w ten sposób Afflecka czy aby nie wrócił do alkoholowego nałogu.