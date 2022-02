Berlinale 2022: Rodzinny dramat wygrywa Berlinale. "Alcarras" ze Złotym Niedźwiedziem

Małe historie

W tym roku twórcy dużo uwagi poświęcili rodzinie ("The Line", "Alcarras", "Nana"), zmaganiom człowieka z przeciwnościami losu i natury, opowiadając o kręgu życia ("A Piece of sky" czy "Return to dust"), a także o samotności ("Rimini"). Sporo mówiło się o pożądaniu i traceniu głowy dla drugiej osoby ("A E I O U – A Quick Alphabet of Love", "Both sides of the blade", "Peter von Kant") czy hiperseksualności ("That Kind of Summer"). Na drugim biegunie z kolei stał jedyny amerykański film z konkursu głównego "Call Jane" z Elizabeth Banks i Sigourney Weaver, który skupi się na rozwoju podziemia aborcyjnego w Ameryce lat 60.