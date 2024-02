Bezlitosny Raczek. Nie zostawił suchej nitki na 15-letniej aktorce

Tomasz Raczek o "Akademii Pana Kleksa"

- W pierwszej części filmu mamy pięć razy wytłumaczone to, że ptaki robią kupę w locie, bo nie kontrolują, kiedy robią kupę. Nie wiem, dlaczego w filmie dla dzieci ta kupa robiona przez ptaki nieświadomie wyrosła na prawie ptasi symbol. (...) Można o tym samym powiedzieć żartobliwie, a w tym filmie nie jest wcale żartobliwie. To jest z takim przytupem, jakby w butach były gwoździe i imadła, które ciągną do ziemi. Taka skucha na wstępie tego filmu - stwierdził.