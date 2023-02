Bilet do raju - recenzja Blu-ray od Galapagos

Komedia romantyczna w reżyserii Oliviera Parkera ("Mamma Mia: Here We Go Again!" czy "Hotel Marigold") poradziła sobie nadzwyczaj dobrze w światowym box office, zarabiając łącznie ponad 170 mln dol. (film kosztował równą stówę). W polskich kinach, do których weszła 30 września 2022 r., zaliczyła świetne otwarcie, prawdopodobnie najlepsze, jeśli chodzi o ten gatunek w tamtym roku.