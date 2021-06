Bilety znikają w mig. Hit czy rozczarowanie? To drugie

A szkoda, bo potencjał był ogromny. Wierzy w to chyba każdy, kto oglądał pierwszą część serii, dzięki której można było stworzyć uniwersum "Obecności". Poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko. Siłą pierwszej odsłony "Obecności" było to, że historia skupiała się na jednej, bardzo zżytej rodzinie. Wszystko działo się w jednym domu, który był równie ważnym bohaterem filmu. Sama obecność sił nieczystych miała jakiś sens. W trzeciej części go brakuje.