Bill Cosby odwołał się od wyroku sądu. Złożył kolejną apelację

Bill Cosby został w 2019 r. prawomocnie uznany winnym napaści seksualnej na Andreę Constand. Aktor złożył apelację od wyroku.

Bill Cosby został w 2018 r. uznany winnym za napaści seksualne i podawanie Andrei Constand środków odurzających. Sąd skazał go na trzy razy po dziesięć lat więzienia.

Aktor i jego prawnicy nie zamierzają jednak się poddać . Złożyli do Sądu Najwyższego w Pensylwanii apelację o uchylenie decyzji sądu apelacyjnego, podtrzymującej wyrok za napaść seksualną. W uzasadnieniu prawnicy podkreślili, że grudniowa decyzja o podtrzymaniu wyroku będzie miała "daleko sięgające konsekwencje dla wszystkich przyszłych postępowań karnych" dotyczących aktora.

Zdaniem obrońców Cosby'ego sąd nie przywiązał należytej wagi do proporcji przedstawiania racji. Twierdzą, że proces był "domniemaniem winy", a nie niewinności.

Przeciwko aktorowi zeznało co najmniej 60 kobiet. Do molestowań miało dochodzić w latach 1960-2000. Jak podaje agencja AFP, wiele ze spraw uległo już przedawnieniu i nie trafią do sądu.