Bill Murray zapłacił kobiecie za milczenie. Była przerażona jego zachowaniem na planie

- Zrobiłem coś, co uważałem za zabawne i nie zostało to odebrane w ten sposób - tłumaczył w kwietniu Murray, nie wchodząc jednak w szczegóły. Z najnowszych informacji Puck News wynika, że 72-latek molestował asystentkę produkcji na oczach innej kobiety. Obie złożyły na niego skargę, co doprowadziło do wewnętrznego śledztwa i rozpoczęcia mediacji.