To koniec jego kariery? Kolejna gwiazda wykluczona z Hollywood

Kevin Spacey, Johnny Depp – to tylko te największe gwiazdy, które w ostatnim czasie znalazły się na marginesie show biznesu. Spacey oskarżony o molestowanie seksualne po raz ostatni zagrał w filmie cztery lata temu. Depp zamiast po raz kolejny wcielić się w rolę Jacka Sparrowa, na oczach całego świata toczy sądową batalię z byłą żona, która oskarżyła go o przemoc domową. Wygląda na to, że teraz do grona wykluczonych może dołączył Bill Murray.