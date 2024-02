Blake Lively wyszła na mecz. Ryan Reynolds zwrócił się do fanów z "rozpaczliwym" pytaniem

- Knajpa była otwarta do późna. Nikogo poza nami już nie było, gdy puścili fajną piosenkę. Poprosiłem Blake do tańca. Jakoś w połowie kawałka poczułem, że jest tą jedyną. Potem odprowadziłem ją do domu i… Dalszej części już nie zdradzę - opowiadał Reynolds w rozmowie z "GQ".