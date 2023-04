"Bo się boi" przeraża i testuje cierpliwość. Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów

W "Bo się boi" Aster wielokrotnie testuje cierpliwość co wrażliwszych widzów, pchając swojego bohatera w sytuacje co najmniej irytujące, choć częściej po prostu przerażające, co rusz zadając nowe pytania, a pozostałe odrzucając bez odpowiedzi. W tym kontekście porównania do "Blue Velvet" czy "Dzikości serca" Lyncha, do "Kucharza, złodzieja, jego żony i jej kochanka" Greenawaya, a momentami do "Magnolii" P.T. Andersona są bardzo uzasadnione, ale zupełnie nie pomagają też w interpretacji tej surrealistycznej eskapady.