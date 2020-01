"Boże Ciało": arcybiskup nie pozwolił, by film kręcono w jednym z "jego" kościołów

"Boże Ciało" już niebawem powalczy o Oscara. Produkcja podoba się polskim widzom, ale jest też bardzo dobrze odbierana na świecie. Jednak nie wszyscy są zachwyceni historią chłopaka, który przez kilka miesięcy udawał księdza.

"Boże Ciało" jest kolejnym polskim filmem, który ma szansę zdobyć najważniejszą nagrodę filmową - Oscara. Rozdanie odbędzie się już 10 lutego 2020 r. (transmisja w Canal+). To wtedy stanie się jasne, czy Jan Komasa, reżyser "Bożego Ciała", wróci z USA ze statuetką. Film, który porusza dość niecodzienny temat, robi furorę nie tylko w naszym kraju. Jednak są tacy, których scenariusz nie przekonał. A już na pewno nie na tyle, by pozwolić na wcielenie go w życie w kościele w Jaśliskach - miejscowości, gdzie kręcono film.