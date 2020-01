Oscary 2020: "Boże Ciało" z nominacją. Co warto wiedzieć o filmie?

"Boże Ciało" znalazło się w wąskim gronie 5 filmów, które mają szansę na Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Jeśli nie oglądaliście jeszcze tej produkcji, to powinniście nadrobić jeszcze przed oscarową galą. Warto jednak wiedzieć co nieco o tym filmie.

"Boże Ciało" - o czym jest film?

"Boże Ciało" to historia nastoletniego Daniela, który warunkowo wychodzi z poprawczaka. Marzy, by zostać księdzem, ale nie ma szans dostać się do seminarium. Podczas wizyty w kościele w niedużej miejscowości zostaje wzięty za duchownego. Zajmuje miejsce obecnego proboszcza podczas jego nieobecności. Choć metody ewangelizacji Daniela są dość niekonwencjonalne, to zdobywa zaufanie parafian i odmienia oblicze miejscowości.