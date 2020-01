"Boże ciało". Menedżerka Jana Komasy o jego stanie zdrowia

Reżyser "Bożego ciała" w trakcie promocji filmu w Stanach Zjednoczonych trafił do szpitala. Jego menedżerka skomentowała sprawę.



Twórca dopełnił obowiązków i zjawił się we wtorek na specjalnym pokazie "Bożego ciała" w The Ray Stark Family Theatre w Los Angeles. Nagle poczuł się bardzo źle, więc wezwano karetkę . Obecnie stan Jana Komasy uległ poprawie.

- Czuje się już zdecydowanie lepiej. To są prywatne sprawy Janka. Nie jest to nic aż tak niepokojącego, żeby robić z tego sensację - powiedziała menedżerka Aleksandra Sikora w rozmowie z portalem plejada.pl.

Do osłabienia reżysera przyczynił się stres i natłok obowiązków za granicą.

- Janek jest po prostu bardzo zmęczony. Od trzech miesięcy codziennie ma pokaz filmu i spotkania z publicznością. Odbija się to na jego zdrowiu, ale nie jest to nic, co należy rozdmuchiwać - twierdzi Sikora.