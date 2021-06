Brad Pitt bez litości. Rozliczy producenta ze wszystkich grzechów

Te dwie sprawy to jednak tylko mały ułamek przestępstw, jakich przez wiele lat dopuścił się Harvey Weinstein. O wszystkich ofiarach producenta filmowego, które zdecydowały się opowiedzieć swoją historię można przeczytać w książce "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement". Jej autorkami są Megan Twohey oraz Jodi Kantor. To na ich dziennikarskiej pracy ma się koncentrować akcja filmu.