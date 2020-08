Brad Pitt i Jennifer Aniston znowu razem. W jednym projekcie

Ileż to było plotek, że Brad Pitt i Jennifer Aniston wrócili do siebie? Nie da się policzyć. A dochodzi kolejna okazja do tego, by wyobrażać ich sobie razem, w związku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Brad i Jennifer nie stronią od wspólnych projektów (Getty Images)