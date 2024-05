"Bridgertonowie". Netflix sprytnie ukrył to przed widzami. Zauważyliście?

Niedyspozycja jednej z gwiazd to zawsze największy koszmar produkcji. Nie przerwano jednak zdjęć, wyzwaniem jednak pozostało ukrycie gipsu na ręku. Gdy wrócicie do seansu niektórych scen tego sezonu, zobaczycie, jak sprytnie pokazywana jest serialowa Eloise. Gdy już musiano pokazać jej obie ręce, miała na sobie... mufkę! Przypomnijmy, że mufka to rodzaj tunelu wykonanego z futra lub ciepłego materiału, chroniącego dłonie przed zimnem. Co prawda akcja "Bridgertonów" toczy się latem, ale twórcy serii znani są z bardzo luźnego podejścia do kontekstu historycznego i wiarygodności wydarzeń, więc kogo może dziwić mufka latem? Zauważyliście to?