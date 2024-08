"Brutalny". Reżyser zapewnia, że to jeden z jego najlepszych filmów

Teraz w rozmowie z "Empire" Ridley Scott przyznał, że "Gladiator 2" to najlepszy film, jaki zrobił. Reżyser po chwili poprawił się i dodał, że "jeden z najlepszych", bo w sumie to zrobił "kilka dobrych". - To pełnowymiarowa, brutalna akcja - komentuje. O filmie powiedział także odtwórca głównej roli, Paul Mescal. - Z egoistycznych pobudek chciałem zaskoczyć widzów, bo wiedziałem, że mam w sobie coś, by zagrać taką postać. Gdy pojawiła się ta rola, pomyślałem, że nikt nie spodziewa się czegoś takiego po mnie - przyznał. Dodał, że "Gladiator 2" będzie bardzo brutalnym widowiskiem. - Poczujecie wykończenie naszych bohaterów - skomentował.