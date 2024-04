Budzi w Polsce skrajne emocje. Kinowy przebój już do obejrzenia w domu

"Biała odwaga", która trafiła do kin 8 marca 2024, to epickie dzieło z budżetem wynoszącym 16 mln złotych. Pieniądze "widać" na ekranie. Twórcy zrealizowali zapierające dech w piersiach ujęcia tatrzańskich krajobrazów, zbudowali imponujące scenografie i z wielką starannością oddali realia epoki oraz autentyzm góralskiego życia. Wszystko po to, by opowiedzieć trudną, przemilczaną historię związaną z kolaboracją z nazistami.