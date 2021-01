Był nazywany "najpiękniejszym chłopcem świata". Reżyser ciągał po gejowskich klubach

"The Most Beutiful Boy in the World" to tytuł nowego filmu dokumentalnego, który zostanie pokazany na Sundance Film Festival (29.01-03-02). A jeśli reżim sanitarny pozwoli – w maju trafi na ekrany kin. Film w reżyserii Kristiny Lindstom i Kristiana Petriego po raz pierwszy opowie o kulisach słynnej ekranizacji "Śmierć w Wenecji" z punktu widzenia Björna Andrésena.