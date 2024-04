Był uzależniony przez 20 lat. Michał Koterski upadł na samo dno

- W moim przypadku znakomicie sprawdzało się powiedzenie: "Jak trwoga, to do Boga" Jak mi się już pod dupą paliło, to prosiłem go o pomoc i obiecywałem, że rzucę to gówno, tylko żebym dostał tę fuchę, żeby dziewczyna wróciła itd. No i jak się udało, to znowu "bajlando i Las Vegas". Jak mi się znowu zapaliło pod tyłkiem, to nie negocjowałem już z Panem Bogiem, tylko z Matką Boską, a potem z Jezusem, a potem znowu wracałem do Boga i tak w kółko - opowiadał Koterski w podcaście "Rozpal wiarę".