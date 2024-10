Była gwiazdką lat 90. Zaliczyła kilka upadków w karierze

Alicia Silverstone w obsadzie najnowszego filmu Yorgosa Lanthimosa

Alicia Silverstone dołącza do obsady najnowszego filmu Yorgosa Lanthimosa pt. "Bugonia". Reżyser, który ostatnio co rusz sięga po nominacja do Oscarów ("Faworyta", "Biedne istoty") ponownie współpracuje z Silverstone.