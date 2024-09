Była hollywoodzką gwiazdką. Po tym, jak sięgnęła dna, odzyskuje życie

Amanda Bynes była gwiazdą serii filmów romantycznych i telewizyjnych komedii kierowanych do milenialsów. Grała m.in. w "Ona to on", "Czego pragnie dziewczyna". Jej kariera zaczęła się, gdy była jeszcze dzieckiem. Zyskała popularność, występując w programach Nickelodeona pod okiem Dana Schneidera (po latach osoby, które grały w jego show, oskarżyły go o pedofilię i mobbing). Bynes w 2010 r. zagrała po raz ostatni w filmie - to była "Łatwa dziewczyna". Od tamtej pory media donoszą o jej koszmarnych doświadczeniach, odwykach, problemach z mężczyznami, aresztowaniach przez policję i kolejnych pomysłach na to, by w końcu wyjść na prostą.