Bynes zakuta w kajdanki. Przebywa w policyjnym areszcie

Amanda Bynes od dawna nie jest kojarzona z karierą filmową czy serialową. Ostatni raz na wielkim ekranie pojawiła się w 2010 r., a w telewizji jeszcze wcześniej, bo w 2008 r. Choć aktorka wyrażała chęć powrotu do show-biznesu, to jednak nie pozwoliło jej na to skomplikowane życie osobiste. Była uzależniona od alkoholu i narkotyków, miała też problemy z wymiarem sprawiedliwości.