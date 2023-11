1 z 9 Była wielką gwiazdą Hollywood. Zniknęła na długie lata

19 listopada 2023 r. aktorka znana z kultowych komedii romantycznych obchodzi 62. urodziny. To dobra okazja do przypomnienia postaci Meg Ryan, swego czasu wielkiej gwiazdy Hollywood, która niespodziewanie niespełna 15 lat temu przerwała karierę, by powrócić na ekrany dopiero w tym roku.