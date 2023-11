Klęska w kinach. Gwiazda znów rozczarowana. Więcej nie powróci?

Zagraniczne recenzje "What Happens Later" są mieszane, choć w przeważającej większości życzliwie. Jeśli nie filmowi, to przynajmniej Meg Ryan, która powróciła do grania po ośmiu latach przerwy. "Powrót Ryan do komedii romantycznej może nam przypominać o jej rzadkich umiejętnościach w tym gatunku, ale także sprawia, że pragniemy więcej. A odpowiedź na tytułowe pytanie: ‘Co się stanie później?’, brzmi ostatecznie: nie za wiele" - napisał jeden z krytyków.