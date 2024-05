Ma raka w czwartym stadium. "Jestem zmęczona"

Shannen Doherty skończyła się cierpliwość. "Daję ostatnie ostrzeżenie"

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych aktorka zamieściła screen wiadomości od reportera plotkarskiego serwisu In Touch Weekly. Jak wynika z treści, dziennikarz zwrócił się do niej z prośbą o odniesienie się do informacji dostarczonych przez anonimowe osoby. "Źródła donoszą, że Shannen Doherty jest zdeterminowana, by walczyć z Kurtem Iswarienko o alimenty i podział majątku pomimo swojej choroby. Nie chce mu płacić 'więcej, niż musi'", czytamy w mailu. Gwiazda postanowiła odpowiedzieć na niego publicznie.