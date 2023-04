Amanda Bynes w szpitalu psychiatrycznym. Nowe doniesienia o aktorce

O Amandzie Bynes od wielu lat nie mówi się w kontekście jej filmowej czy serialowej kariery. Występy w hollywoodzkich produkcjach to przeszłość. Bynes ma wyjątkowo skomplikowane życie osobiste. Była uzależniona od alkoholu i narkotyków, miała też problemy z wymiarem sprawiedliwości. Doszło nawet do kilku aresztowań. Aktorka podpaliła nieruchomość niedaleko posiadłości swojego ojca. Twierdziła, że zrobiła to, ponieważ znęcał się nad nią psychicznie i wykorzystywał seksualnie. Później wycofała się z oskarżeń, mówiła, że to "microchip kazał jej to zrobić".