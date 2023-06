Cały w kwiatach. Tak wygląda grób Emiliana Kamińskiego

Teatrem Kamienica po śmierci Emiliana Kamińskiego kierują jego żona Justyna Sieńczyłło oraz syn Kajetan. Zarówno bliscy aktora, jak i cały zespół tratru dbają o to, by spełniać jego ostatnie życzenie - by spuścizna Emiliana Kamińskiego trwała, a Kamienica prężnie działała, wystawiając ku uciesze publiczności kolejne spektakle.