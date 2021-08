"Candyman" doby Black Lives Matter. Prawdziwym potworem jest przemoc białego człowieka

Najpoważniejszy zarzut: nowy "Candyman" nie jest straszny. Bywa niepokojący, ale nijak nie umywa się do przerażającego oryginału, po którym całe pokolenie długo unikało łazienkowych luster. Nietrudno o wrażenie, że horror DaCosty nieszczególnie działa jako straszak właśnie dlatego, że całą energię pożytkuje na zaprzęganie "historii większej niż życie" do leczenia bieżących frustracji społecznych. Z drugiej strony, być może tak właśnie musiało być w filmie, który wychodzi do nas z tezą, że Candyman to żaden potwór w porównaniu do przemocy wobec czarnych. Przemocy fizycznej, ale także – a może nawet przede wszystkim – ekonomicznej, systemowej. Morderczy fantom jest tu bardziej mścicielem za krzywdy swego ludu, niż tradycyjnym boogeymanem.