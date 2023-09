Cara Delevingne pokazała nowy tatuaż. Fani wytknęli błąd

"Dormiveglia" to po włosku "senny"/"na wpół śpiący". Tymczasem wytatuowana definicja brzmi: "The space that stretches between sleeping and walking", czyli "Przestrzeń rozciągająca się pomiędzy snem a chodzeniem". Coś tu nie gra? Oczywiście, bo zamiast "walking" powinno być "waking", czyli "przebudzenie". Wygląda więc na to, że tatuator przez pomyłkę "dopisał" literkę "L", co stworzyło zupełnie inne i niepasujące do kontekstu słowo.