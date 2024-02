Carl Weathers zmarł 1 lutego. Ujawniono przyczynę jego śmierci

W sumie Weathers wcielił się w Creeda czterokrotnie, aż jego bohater został uśmiercony po walce z Ivanem Drago. Co ciekawe, kiedy 20 lat później Stallone kręcił szóstą odsłonę przygód Rocky'ego i zwrócił się do Weathersa z prośbą o zgodę na wykorzystanie archiwalnych materiałów z jego udziałem, ten odmówił. Nalegał, żeby jego postać, jakimś sposobem, wróciła do życia, a aktor mógł ponownie stanąć przed kamerą. Stallone uznał ten pomysł za absurdalny i zatrudnił w retrospekcjach podobnego do Weathersa statystę. Gwiazdorzy pogodzili się kilka lat później.