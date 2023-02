Cate Blanchett dla WP. "Mój mąż powiedział żartem: Ciesz się, masz przed sobą 5 lat. Jeśli ci się uda"

Nie szafowałabym tak bardzo słowem "ważna", szczególnie w odniesieniu do dzieła filmowego. Nie uważam sztuki za narzędzie edukacji. My tylko kręcimy film, a co ludzie zrobią po jego obejrzeniu, to już nie zależy od nas. Todd kiedyś ładnie to ujął: "Film może wiele osób zgorszyć, może kogoś obrazić, kogo innego zainspirować, można go upolitycznić, rozebrać na czynniki pierwsze, analizować, dyskutować o nim, ale my nad tym wszystkim nie panujemy". To się dzieje już bez naszego udziału. Nakręciliśmy ten film, bo odczuwaliśmy taką potrzebę.