"Tar". Najlepszy film roku. Jednych oburzy, innych zachwyci

Taka, a nie inna koncepcja bohaterki nie przypadła wszystkim do gustu. Ceniona amerykańska dyrygentka Marin Alsop zaatakowała twórców za to, że antypatyczna Tar to postać wzorowana na niej samej. - Tak wiele powierzchownych aspektów "Tar" zdawało się pasować do mojego życia osobistego. Ale kiedy to zobaczyłam, przestałam się tym przejmować, poczułam się urażona. Zostałam obrażona jako kobieta, dyrygentka i lesbijka - powiedziała kobieta w "The Times". Dorzuciła jeszcze do tego zarzut, że stworzenie obrazu o bohaterce z męskimi cechami to "do głębi antykobieca postawa".