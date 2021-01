Cezary Pazura o szczepieniach gwiazd na WUM-ie: "Zastanawiam się, co ja bym zrobił na ich miejscu"

Cezary Pazura był gościem programu Wirtualnej Polski "Newsroom". W rozmowie z nim poruszono m.in. temat ostatnich szczepień na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w których udział wzięło kilkanaście osób z branży kulturowej. Aktor sam będzie się szczepił, jest ambasadorem akcji promującej szczepienia, ale na swoją kolej jeszcze czeka. - Te wydarzenia dały mi też do myślenia, ale pamiętajmy, że kij ma dwa końce. Ja nie wierzę w to, żeby moi koledzy po fachu mieli jakieś złe intencje - stwierdził. Podkreślił, że cała akcja została zorganizowana w bardzo szybkim tempie. - Skoro tacy artyści biją się, żeby dostać szczepionkę bez kolejki, to może warto się zaszczepić - ocenił.