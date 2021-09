"Śmierć Zygielbojma". Chciał pokazać ogrom zbrodni. Natrafił na mur obojętności. Jest zwiastun

Z kart historii możemy dowiedzieć się, że za Szmul Zygielbojm wyjechał z Polski do Brukseli na początku 1940 r. Stamtąd udał się do Francji, a następnie do USA. Gdzie tylko mógł, wygłaszał publicznie odczyty na temat dramatycznej sytuacji Żydów w okupowanej przez Niemców Polsce. W lutym 1942 r. Zygielbojm został mianowany członkiem Rady Narodowej Rządu Polskiego w Londynie.