Chris Rock zarobi krocie na skandalu z Willem Smithem. Zyski gwałtownie wzrosły

Chris Rock to komik i aktor, który na stand-upie zarabia od 38 lat. O jego niesłabnącej popularności świadczy fakt, że w 2016 r. został poproszony o poprowadzenie Oscarów. W trakcie gali nabijał się m.in. z Willa Smitha i jego żony Jady Pinkett Smith, którzy jak wielu czarnoskórych aktorów zbojkotowali tamtą edycję przyznania Oscarów. W 2022 r. powrócił do Dolby Theatre w Los Angeles, by zapowiedzieć nominowanych w kategorii najlepszy film dokumentalny. I przy okazji rzucić kilka żartów – jednym z nich doprowadził do wybuchu historycznego skandalu.