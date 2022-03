Will Smith w tarapatach. Akademia zapowiedziała konsekwencje

Chris Rock zwrócił się do żony Smitha, że nie może się doczekać jej występu w "G.I. Jane 2". Żart odnosił się do jej ogolonej głowy, gdyż Demi Moore miała taką fryzurę w "G.I. Jane" z 1997 r. Kamera pokazała, że Will Smith śmiał się z żartu, na który jego żona, cierpiąca na łysienie plackowate, zareagowała zażenowaniem. Po chwili Will Smith wparował na scenę, spoliczkował komika, a po powrocie na miejsce wulgarnie go zrugał.