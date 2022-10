Chwyciła garść włosów i je obcięła. Gwiazda wspiera Iranki walczące o wolność

I gdy jedne pozbywają się jedynie małych kosmków, tak Binoche nie hamowała się. Odważnie chwyciła za włosy i obcięła sobie sporą ich część. Klip zobaczycie poniżej. Wideo zebrało ponad 20 tys. reakcji w kilka godzin - swój komentarz zostawiła także Małgorzata Szumowska, która pracowała z Binoche przy filmie "Sponsoring". Choć Szumowska zostawiła w komentarzu jedynie dwie emotikony podniesionych rąk i ognia, to nie przeszedł on niezauważony. Odpowiedziały na niego kobiety z Iranu, prosząc Szumowską, by była ich "głosem w świecie".