Cicha bohaterka z Polski. Pomaga tym, których inni się boją

Są takie historie, które naprawdę warto poznać. Wiecie, kim jest Helena Pyz? Jeśli nie, to nowy film Pawła Wysoczańskiego powinien być na waszej liście: "koniecznie sprawdzić". W końcu możecie obejrzeć to w kinie.

Helena to kobieta, która dla własnego zdrowia już dawno powinna przejść na emeryturę, ale nie potrafi. Jest Polką, która przyjechała do Indii trzydzieści lat temu i została na resztę życia. Pracuje w ośrodku dla trędowatych i ich dzieci Jeevodaya. Jest lekarką, opiekuje się między innymi małymi podopiecznymi, których nie tylko leczy, ale również wychowuje. Nie bez powodu wszyscy w ośrodku mówią do niej nie inaczej jak mama.

Tylko jednej osobie nie jest w stanie to przejść przez gardło – nowemu dyrektorowi, który robi wiele, by się kobiety pozbyć, bo ma ona zbyt dużą władzę. Choć jest katolickim księdzem, to nie jest w stanie docenić miłosiernego zaangażowania kobiety, pogardliwie nazywając ją Matką Teresą. To historia, którą po wielu miesiącach będziecie mogli zobaczyć w kinach.

Zobacz: Premiery polskich filmów w 2021 roku

Paweł Wysoczański poznał Helenę w Polsce, gdzie spędza kilka tygodni w roku. Jednak większość scen w filmie "Jutro czeka nas długi dzień" nakręcono w Indiach, gdzie cała ekipa latała kilkukrotnie, by obserwować Helenę w swoim żywiole. Wyszedł z tego obraz, który w niczym nie ustępuje kasowym, fabularnym produkcjom.

Helena pomaga tym, których nikt w Indiach nie chce nawet spotkać na ulicy. Pomaga trędowatym, którzy uznawani są w Indiach za kastę nieczystych, którymi nie ma co się przejmować.

Polska lekarka jest jedną z nielicznych osób, która się nimi interesuje. Dogląda, czy panie dobrze moczą rany, czy wszyscy biorą przepisane im leki. W ośrodku mieszkają też dzieci, którym Helena pomaga "wyjść na ludzi". Musi być wobec nich zarówno stanowcza, jak i opiekuńcza. Bo kto inny im pomoże? W Indiach mieszka 70 proc. wszystkich chorych na trąd. Latamy w kosmos, ale pewne rzeczy na tej planecie są jak widać dalej nie do przeskoczenia.

Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe

Dlatego tak ważne jest pokazywanie historii ludzi takich jak Helena Pyz. "Jutro czeka nas długi dzień" mimo wszystko to nie jest dramat, który wyciśnie z was wszystkie emocje, przeciągnie po podłodze i zostawi w okropnym nastroju. To ciepła historia, którą uzupełniają wręcz komiczne sceny, jak te, gdy udało się zarejestrować słowne utarczki lekarki z księdzem, dyrektorem ośrodka.

Polka, lekarka, cicha bohaterka

Helena Pyz to niezwykła kobieta. Miała 10 lat, gdy zachorowała na chorobę Heinego - Medina. Po ukończeniu Akademii Medycznej w Warszawie pracowała w przychodniach w Warszawie. W latach 80. angażowała się w organizowanie NSZZ Solidarność. W 1989 r. pierwszy raz pojechała do Indii.

Trzeba też przypomnieć, że w 2005 r. Pyz została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi w działalności na rzecz potrzebujących pomocy". A w 2008 r. Order Uśmiechu.

- Wielkim skandalem XXI wieku jest to, że trąd ciągle istnieje. Pandemia sprawia, że zwiększy się poziom niedożywienia, a więc znów spadnie odporność własna na różne choroby. Ale ilość zachorowań na trąd może nawet paradoksalnie spaść ze względu na większą izolację całych społeczności - mówiła ostatnio w rozmowie z Radiem Watykańskim. Helena Pyz dalej działa.

Film "Jutro czeka nas długi dzień" pokazywano publiczności m.in. na festiwalu EnergaCamerimage w 2019 r. i budził spore zainteresowanie, ale dopiero teraz historię Heleny Pyz zobaczymy w polskich kinach. Rok 2021 jest szczególnie łaskawy dla kin studyjnych, a wyniki oglądalności robią potężne wrażenie, o czym pisaliśmy w poprzednim tekście. Jeśli jeszcze nie zaspokoiliście pragnienia, by iść do kina, obejrzeć ciekawą historię z drugiego końca świata - "Jutro czeka nas długi dzień" to bardzo dobra propozycja, by zmienić ten stan rzeczy. Szukajcie w kinach studyjnych.

Plakat filmu Pawła Wysoczańskiego przygotował Andrzej Pągowski.