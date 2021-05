"Cruella": zło rodzi się z bólu [RECENZJA]

"Cruella" to kolejna aktorska produkcja Disney’a, w której przyglądamy się narodzinom czarnego charakteru. Podobnie jak "Czarownica" z Angeliną Jolie, która podbiła serca publiczności, odkrywamy tajemnice stojące za mroczną naturą postaci. Świetnie poprowadzona narracja pełna jest nawiązań do pierwowzoru, puszczania oka do widza i niejednoznacznych interpretacji. Świat aktorskich filmów nie pokazuje jednowymiarowych relacji, w których mamy do czynienia z postaciami tylko dobrymi i złymi. Ich osobowość jest niezwykle złożona i barwna, ale przede wszystkim prowokuje do zadawania pytań o naturę zła i jego źródła.