Cios dla fanów "Harry'ego Pottera". Chodzi o najnowszy wywiad aktora

Daniel Radcliffe nie ma dobrych informacji dla fanów "Harry'ego Pottera". Wprawdzie jest promyk nadziei, ale raczej się nie nastawiajcie na cud.

Daniel Radcliffe ma 30 lat, z czego 10 spędził na planie "Harry'ego Pottera". Powiedzieć, że serii zawdzięcza wszystko, to nie powiedzieć nic. I choć od premiery zamykającego dotychczasowy cykl "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II" minie w tym roku 11 lat, fani wciąż łudzą się, że Daniel Radcliffe powróci do roli utalentowanego czarodzieja.

Potwierdza to niestety najnowszy wywiad, jakiego Daniel Radcliffe udzielił amerykańskiemu "Variety".

Aktor stwierdził, że "nie lubi mówić nie", ale powtórzenie roli Pottera w kolejnej części "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" nie jest czymś, "do czego specjalnie się pali".

- Mam poczucie, że te filmy poszły na przód i świetnie radzą sobie bez nas (starych bohaterów – przyp. red.). Jestem szczęśliwy z takiego obrotu rzeczy. I lubię to, co obecnie dzieje się w moim życiu - powiedział Radcliffe.

- Nie mówi, że nie wrócę nigdy do żadnej serii, w której grałem, ale lubię elastyczność obecną w tym momencie mojej kariery. Po prostu nie chcę doprowadzić do sytuacji, kiedy podpiszę kontrakt i będę uwiązany do jednej serii na całe lata z góry.