Claude Heater nie żyje. Jezus z "Ben Hura" miał 92 lata

Heater urodził się w Oakland w 1927 r. W czasie wojny służył w marynarce, później zamieszkał w Los Angeles, gdzie zaczął rozwijać swój talent wokalny. W 1950 r. przeniósł się do Nowego Jorku, zaczął występować na Broadwayu, a wkrótce także w nowojorskiej operze. Jako baryton studiował w Mediolanie, występował na scenach w Hiszpanii, Niemczech i Szwajcarii. Przez trzy lata śpiewał w słynnej Operze Wiedeńskiej.

Gdy w latach 50. występował w Rzymie, został dostrzeżony przez rodaka, który szukał talentów do hollywoodzkiej superprodukcji "Ben Hur". Producent był zauroczony jego "wspaniałym głosem i piękną, uduchowioną twarzą". W taki właśnie sposób Heather dostał rolę Jezusa.

- Głównie interesowali się dłońmi. Chcieli, żeby były silne, ale zarazem czułe – mówił Heater po latach. Choć w książkowym "Ben Hurze" postać Jezusa jest kluczowa, to w filmie jego udział miał być tylko symboliczny. Ostatecznie scenarzyści wprowadzili go do kilku scen i dali Heaterowi kilka linijek tekstu, ale śpiewak operowy nie mógł pokazywać twarzy.