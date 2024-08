Clooney ostro do Tarantino. Nie zniósł tego, co usłyszał o sobie

Pyskówka z Tarantino

- Quentin ostatnio wygadywał o mnie straszne bzdety (dosłownie - shit), czym mnie wkurzył - powiedział George. - Miał wywiad i wyliczał gwiazdy filmowe, np. Brada Pitta i innych i dostał pytanie "a co z Georgem?". I odpowiedział: "on nie jest gwiazdą filmową" i dosłownie powiedział "podaj mi jakiś jego film od początku tego tysiąclecia". Pomyślałem: "tysiąclecia? To praktycznie cała moja cholerna kariera!".