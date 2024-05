Co to za trend? Teraz zobaczymy Myszkę Miki kontra Puchatek

W ubiegłym roku do kin trafił niskobudżetowy horror "Puchatek: krew i miód". Jego bohaterami są dobrze znane wszystkim postacie z książek dla dzieci autorstwa A.A. Milne. Mordercze hybrydy Kubusia Puchatka i Prosiaczka dokonały rzezi na osobach, które przyjechały do Stumilowego Lasu w ramach wypoczynku. Recenzje dla tego filmu były słusznie fatalne, ale zarobił on pięć milionów dolarów i doczekał się sequela, który trafił w tym roku do amerykańskich kin (w Polsce obejrzymy go od 31 maja). Zapowiedziano też, że powstanie trzeci film z tej serii.