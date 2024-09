Córka Brooke Shields o tym, że jej matka była molestowana, dowiedziała się z filmu. "Popełniłam błąd"

- Drzwi otworzyły się i ta osoba weszła naga - wspomina. Mężczyzna rzucił się na nią, ale - jak przyznaje - bała się z nim walczyć, bo sądziła, że to sprowokuje go do jeszcze większej przemocy. - Bałam się, że mnie udusi albo coś takiego, więc nie walczyłam z nim bardzo. Nie. Po prostu zamarłam. Myślałam, że wystarczy powiedzieć "nie", a potem o tym, by przeżyć i się stamtąd wydostać. Bóg wie, że wiedziałam, jak to jest oderwać się od swojego ciała. Doświadczyłam tego... Zjechałam windą, złapałam taksówkę, a w drodze do domu cały czas płakałam - opowiada.