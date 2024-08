Córka hollywoodzkiego aktora opowiada o dzieciństwie i nie cofa się przed oskarżeniami wobec ojca

Elle King to piosenkarka country, odnosząca w Stanach całkiem spore sukcesy. Jej ojcem jest hollywoodzki aktor Rob Schneider, amerykański aktor komediowy i scenarzysta, gwiazda komedii "Boski Żigolo", przyjaciel i stały współpracownik Adama Sandlera. Był siedmiokrotnie nominowany do Złotej Maliny, raz udało mu się tę antynagrodę zdobyć. Jego ostatni film wyszedł dwa lata temu, była to sportowa komedia "Gramy u siebie" (na Netfliksie).