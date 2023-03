Córka Salmy Hayek na szampańskim dywanie. Błyszczała obok słynnej mamy

Kolejna odsłona dorocznego święta kina przechodzi do historii. Ta zapisze się złotymi zgłoskami głównie dzięki emocjonalnym przemówieniom zdobywców Oscarów, Brendana Frasiera i Ke Huy Quana, dla których to prawdziwie triumfalny powrót do światowej kinematografii. To właśnie filmy z ich udziałem, "Wieloryb" i "Wszystko wszędzie naraz", triumfowały. Szeroko komentowane było nie tylko zwycięstwo tych produkcji nad wysokobudżetowymi "Elvisem" czy "Fabelmanami", ale także to, co działo się na scenie i szampańskim dywanie. Show skradła wręczająca w tym roku statuetki Salma Hayek, wyróżniająca się wśród gości krwistoczerwoną, skrzącą seksapilem kreacją. Spojrzenia przykuwała także jej 15-letnia córka. Panie prezentowały się iście gwiazdorsko!